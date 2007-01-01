В Калуге сотрудница полиции отказалась от взятки красотой

Уголовное дело возбуждено в отношении 33-летней женщины, сообщили в среду, 4 февраля, в региональном управлении Следственного комитета.

- Подозреваемая оплатила следователю УМВД России по Калужской области абонемент в салон красоты стоимостью 12 тысяч рублей за предоставление свиданий со своим сожителем, содержащимся по стражей, - пояснили в СК. - От получения взятки офицер полиции отказалась.

В Управлении МВД по Калужской области пояснили, что их сотрудница сразу же обратилась в службе собственной безопасности.

Сейчас ведётся расследование. Подозреваемая калужанка вслед за супругом может отправиться под стражу.