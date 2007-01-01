Обнинск
Главная Новости Криминал Калужанин склонял своего брата-военного стать террористом
Криминал

Калужанин склонял своего брата-военного стать террористом

Дмитрий Ивьев
04.02, 12:45
В среду, 4 февраля, Управление ФСБ по Калужской области сообщило о вынесении приговора 29-летнему мужчине.

Он склонял своего брата, проходящего службу в российской армии, вступить в террористическую организацию, запрещенную на территории России.

По уголовной статье «Содействие террористической деятельности» виновника приговорили к девяти годам лишения свободы: три года в тюрьме и шесть лет - в колонии строгого режима.

