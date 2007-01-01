Калужанин склонял своего брата-военного стать террористом
В среду, 4 февраля, Управление ФСБ по Калужской области сообщило о вынесении приговора 29-летнему мужчине.
Он склонял своего брата, проходящего службу в российской армии, вступить в террористическую организацию, запрещенную на территории России.
По уголовной статье «Содействие террористической деятельности» виновника приговорили к девяти годам лишения свободы: три года в тюрьме и шесть лет - в колонии строгого режима.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь