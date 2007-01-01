В Калужской области осудят женщину за избиение мужа

В среду, 4 февраля, прокуратура Перемышльского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 49-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— В новогодние праздники женщина выпивала алкоголь со своим 50-летним мужем в квартире жилого дома одного из сёл Перемышльского района. Между ними возник конфликт. Женщина ударила его в спину в область грудной клетки кухонным ножом. Мужчине причинён тяжкий вред здоровью, - пояснили в прокуратуре.

Теперь женщине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.