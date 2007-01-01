Обнинск
Криминал В Калуге двое мужчин, ограбившие незнакомца, отправятся в колонию
Криминал

В Калуге двое мужчин, ограбившие незнакомца, отправятся в колонию

Евгения Родионова
04.02, 09:17
Во вторник, 3 февраля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о завершении рассмотрения Калужским районным судом уголовного дела в отношении двоих мужчин.

По словам пресс-службы, они ограбили гражданина в центре Калуги.

— Вечером 7 сентября 2025 года двое мужчин сидели на скамейке на улице Театральной в Калуге. Они отобрали у прохожего мобильный телефон. Сначала один из них скрутил мужчине руку и выхватил телефон. Когда пострадавший потребовал вернуть его, второй мужчина ударил его кулаком по затылку, а потом ещё несколько раз - по голове и телу. Также у мужчины забрали коробку от телефона, - рассказали в объединённой пресс-службе судов.

Суд назначил наказание одному из них в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а другому в виде одного года шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

