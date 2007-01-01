В Калужской области мужчина отправится в колонию за кражу

Во вторник, 3 февраля, прокуратура Дзержинского района сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины.

По данным ведомства, его признали виновным в краже и использовании поддельного удостоверения.

— В декабре 2024 года мужчина находился в помещении продуктового магазина в посёлке Полотняный Завод. Он предъявил продавцу поддельное служебное удостоверение и сообщил о проведении налоговой проверки. Он ввёл продавца в заблуждение, затем проник в подсобное помещение и похитил десять тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Ущерб он возместил.

Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мужчина был неоднократно судим.