Житель Козельска до смерти избил знакомого, с которым выпивал
Конфликт произошёл ещё в январе, но во вторник, 2 февраля, калужское управление Следственного комитета сообщило про арест подозреваемого.
- При совместном распитии спиртных напитков во дворе одного из домов Козельска двое знакомых поссорились, - подчеркнули в СК. - В ходе конфликта фигурант избил потерпевшего, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых он, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице.
Мужчине грозит до 15 лет колонии.
