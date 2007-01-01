Обнинск
-24...-23 °С
Житель Козельска до смерти избил знакомого, с которым выпивал
Криминал

Житель Козельска до смерти избил знакомого, с которым выпивал

Дмитрий Ивьев
03.02, 10:50
0 222
Конфликт произошёл ещё в январе, но во вторник, 2 февраля, калужское управление Следственного комитета сообщило про арест подозреваемого.

- При совместном распитии спиртных напитков во дворе одного из домов Козельска двое знакомых поссорились, - подчеркнули в СК. - В ходе конфликта фигурант избил потерпевшего, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых он, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице.

 Мужчине грозит до 15 лет колонии.

