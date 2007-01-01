Обнинск
Криминал

Калужанка лишилась денег в общежитии

Дмитрий Ивьев
03.02, 10:00
В Калуге полиция задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег со счёта местной жительницы. С банковской карты женщины пропало более 29 тысяч рублей.

Как выяснилось, потерпевшая пришла в гости к знакомому в общежитие вместе с друзьями. Во время застолья между гостями началась ссора — женщина испугалась и выбежала из комнаты, оставив на месте телефон и банковскую карту.

В этот момент в комнату зашёл сосед по общежитию. Увидев, что за ним никто не следит, он взял чужие телефон и карту и ушёл. Дома мужчина установил на свой смартфон банковское приложение, ввёл данные карты женщины и перевёл деньги себе на счёт. После этого он вернул телефон и карту обратно в комнату, где произошёл конфликт.

Женщина обнаружила пропажу средств и обратилась в полицию.

Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счёта. По закону за такое преступление грозит до шести лет лишения свободы.

