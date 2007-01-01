В Калуге мужчина избил знакомого своей подруги

В Калуге возбудили уголовное дело после драки между двумя мужчинами в квартире на одной из улиц города.

По данным полиции, 35-летний житель Калуги поссорился с сожительницей по дороге в магазин, после чего отправился за покупками один. Вернувшись домой и находясь на кухне, он услышал шум в коридоре. Туда вошли его сожительница и незнакомый мужчина. Хозяин квартиры попросил гостя уйти, но тот отказался. Между мужчинами началась словесная перепалка, которая переросла в драку — хозяин ударил незваного гостя кулаком в лицо несколько раз.

Пострадавший покинул квартиру и обратился в больницу. Медики зафиксировали у него травмы средней тяжести. Как выяснилось позже, в гости к сожительнице пришёл её знакомый, которому она рассказала о ссоре и попросила поддержки.

Полиция установила личность нападавшего. Против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. По закону за такое деяние предусмотрено наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.