В Калужской области суд оставил без изменений приговор гаишнику-взяточнику

Во вторник, 3 февраля, прокуратура Калужской области сообщила, что суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор 30-летнему инспектору ДПС.

По данным ведомства, ранее его осудили на четыре года лишения свободы за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

— В июле 2024 года инспектор остановил водителя, который обогнал машину через сплошную линию разметки. Инспектор не стал составлять протокол нарушения. Водитель перевёл 40 тысяч рублей на счёт карты его матери. За это инспектор отпустил его, - пояснили в прокуратуре.

Инспектора признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему назначили штраф - 120 тысяч рублей. После освобождения он три года не сможет работать в правоохранительных органах.

Защита пыталась обжаловать приговор и ссылалась на нарушения закона и суровость наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда оставила приговор без изменения.