Калужанин до смерти избил знакомого
Трагедия произошла в Сухиничах, сообщили во вторник, 3 февраля, в управлении Следственного комитета по Калужской области.
По версии следствия, местный житель в частном доме до смерти избил своего знакомого. Пострадавший умер на месте.
Подозреваемого задержали, сейчас ведется расследование.
Мужчине по уголовной статье грозит до 15 лет лишения свободы.
