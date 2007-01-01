Обнинск
-24...-23 °С
Главная Новости Криминал Калужанин до смерти избил знакомого
Криминал

Калужанин до смерти избил знакомого

Дмитрий Ивьев
03.02, 08:44
0 665
Трагедия произошла в Сухиничах, сообщили во вторник, 3 февраля, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, местный житель в частном доме до смерти избил своего знакомого. Пострадавший умер на месте.

Подозреваемого задержали, сейчас ведется расследование.

Мужчине по уголовной статье грозит до 15 лет лишения свободы.

