В Калужской области бывшего судебного пристава осудят за мошенничество
В понедельник, 2 февраля, прокуратура Козельского района сообщила о взятии на контроль расследования уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя.
По данным ведомства, его подозревают в мошенничестве и использовании служебного положения.
— В конце октября 2023 года судебный пристав внёс изменения в документы по взысканию долга, искусственно увеличил сумму более чем на 200 тысяч рублей. Затем он заменил получателя долга с банка, имевшего законные права, на свою личную знакомую. С помощью поддельных документов пристав заставил должника перевести свыше 125 тысяч рублей. Деньги он использовал их по своему усмотрению, - пояснили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело.
