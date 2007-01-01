Обнинск
В Калужской области подрядчик попался на краже 8 миллионов при ремонте детской школы искусств
В Калужской области подрядчик попался на краже 8 миллионов при ремонте детской школы искусств

Евгения Родионова
02.02, 13:52
В понедельник, 2 февраля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения восьми миллионов рублей при капитальном ремонте здания Малоярославецкой школы искусств.

По данным ведомства, подрядчика обвиняют в мошенничестве при проведении ремонта.

— В период с июня по июль 2024 года выполнялся капитальный ремонт здания Малоярославецкой детской школы искусств. Подрядная организация работала в рамках заключенного муниципального контракта. Директор коммерческой организации похитил более восьми миллионов рублей бюджетных денег, - пояснили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело.

Прокуратура района взяла расследование дела на контроль.

