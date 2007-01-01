Обнинск
-23...-22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал 19-летнюю калужанку заподозрили в помощи мошенникам
Криминал

19-летнюю калужанку заподозрили в помощи мошенникам

Дмитрий Ивьев
02.02, 10:40
0 483
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении девушки 19 лет. Ей инкриминируют передачу своей банковской карты мошенникам, рассказали 2 февраля в полиции.

По данным следствия, незнакомый человек предложил девушке просто отдать карту - без какой-либо оплаты или объяснения целей. Она согласилась и передала реквизиты и саму карту.

Позже выяснилось, что мошенники использовали эту карту для получения денег от обманутых людей из разных регионов России. Жертвы переводили средства, попавшись на уловки аферистов, а деньги проходили через счёт калужанки.

Сейчас девушку подозревают в неправомерном использовании платёжных средств. По закону за такое деяние грозит до трёх лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFsQjE4YU5jYjRkZUt6eEFNSEE0eUE9PSIsInZhbHVlIjoiL2d3cFJKeGRocDViSFVIYnRKRWkyRFhON016UXFjMGJJSm9RdEl4aWRPeHBiRnk5cE5RSGsvVzNYcWF0VmU4T2RaV0VxT1UrN3I3Zk9TR3BuNldMcU9vQkRudGJwc0Y5U3ZINkhXYldCODFwNUpNTXhQOVV0YTZwMGhWYU9mbllBUHdQNW80NEJjUC8wbnNxZEkwdkNMS2R2ZHIzY01oR3JxSTFvQ0pMRG0zS0ZTaGVkN1pSYjk4dnBtSE5QR3V4Vkh1b3Z2aS93a3kwWWJCMTBnWUFrMWxRbHRiOHZyeFV2U1FoTnFoajRvMFIyOVN4OGJvZWtLRDZWa3FqREQrS3Z0dHZwWXNGR2tnaG13cDN4WW1SbzJJMjhqYk5LVk8yWDExSHd5TE4raHV2eGZZVktCNDZNdUhlZDRBeVNoU0JlYi94YmJyWDJkUDdlTUYzTjIvYldKQzFQM0ZkbzVNRlkycTh6QUhNMzRRS1liNWVzczJxZHBWSk80OVltNUpIMEtJazdHbDRLcUhmRDlUSkx5enVRRUIrajlHays3V05lR2grdm4vRldnd3NXSHBpSmtTZWtIdlo3Zjc4TU1oWSIsIm1hYyI6ImUyYjA5ODM0ZDMzMGYwNWExMzAxZjNhYmY0NDA2M2JhOThkMTM2NTQ1YjZiZmMwNjdlN2YwZTA5M2E0YmQ5YTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFBRjZQcmRBNHM5cEphN0NFcDFxN2c9PSIsInZhbHVlIjoidXpmcnZVTVZmalRFWjlISnM3L1hJY1JxTFRwTnJydXJ6eTY0eVNxUnZtcE1YVi9FdTZXalg4TXJ6RWVpejlvOFpJMVkvay8xRzRCSFg1aThBZHVTTDRmWEpyMHpaMjRSWFhxZ21Pcm4xM1JQSWo4N0x0RmRKa1JEWE5IZlVDTzl2K0lXOUcrNDY1RjZ3YkJDcHJjaFBkbkxKSGVVYTFOR1UwM1B6dUlCS09GdEJFRW9pN2tkWEZ6dVp0Z2IyNjlmUUQ5Z2QvdW5ZRDNGMERrQ3ZjUjBHeEF5QytQYXpscCs0Ti9UdXNXT3FrYUJQeVNYSFFBN3ZxajVUQVk0YnZ0dmNxcGlSK01OTE5hTTN3R3dma1BQY2RrMWJWQUJkS1dhWmNQdFdFVDI3TTU1bzFNRlVib2daR3pEOHFGY3BsTmlxM3lRenI3S0dNQUJyMllqbURXZ1BrblhGTVBQa3VhWE1UejZVRXhSL21zdGMwVzRBeFdyVklKNWlFbzVDcGVNdXNNZ2o1WC9XQjJOVXhySklpZHNnaGJwR29SNDlXQXROdHdmbThxOUhWV3lyUUlrSmFYdlpBeVBIaHhpRG1QYXRXdGtiMDAxZlY1QnVoOGFZMFpyM2NTZEtGTTJndytENllMbmxadFcxQzJaNEplZk5XZENEajUwbUtUb0tndDVzakF0aEQrSmxjMGtYNzVWRVNvU3N3V1lKN0pTaUkzczdCOUNUY1lGWjlqZXBiYnRpMGZTMHdiOW83VDBiejNWcG50NTNLQ3hWRHRBYVpEZXNoSU52UVJaNEFVOXJ3VTVoVi9odEhlTFJpOHdVWlZTUlNrQ2IyN1EvUjQ1ZjFSMCIsIm1hYyI6ImQ2NDFmMDQwMmMzYTcxYzZkMjk0NmY1Yjk0YTc0MTQ0OTMzYmQwMWJjNGUwYTdhNTA4ZDNhM2YzYzU1ZjZkYTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+