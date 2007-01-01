19-летнюю калужанку заподозрили в помощи мошенникам

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении девушки 19 лет. Ей инкриминируют передачу своей банковской карты мошенникам, рассказали 2 февраля в полиции.

По данным следствия, незнакомый человек предложил девушке просто отдать карту - без какой-либо оплаты или объяснения целей. Она согласилась и передала реквизиты и саму карту.

Позже выяснилось, что мошенники использовали эту карту для получения денег от обманутых людей из разных регионов России. Жертвы переводили средства, попавшись на уловки аферистов, а деньги проходили через счёт калужанки.

Сейчас девушку подозревают в неправомерном использовании платёжных средств. По закону за такое деяние грозит до трёх лет лишения свободы. Расследование продолжается.