Обнинск
-23...-22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Полиция задержала в Калуге двоих мужчин с крупной партией наркотиков
Криминал

Полиция задержала в Калуге двоих мужчин с крупной партией наркотиков

Дмитрий Ивьев
02.02, 10:29
1 523
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Двух жителей Калуги, которые живут вместе, задержали по подозрению в распространении запрещённых веществ. Об этом сообщили 2 февраля в региональном управлении МВД.

Сначала полицейские получили информацию о том, что эти люди могут заниматься сбытом наркотиков. После проверки подозрения подтвердились.

При осмотре автомобиля одного из задержанных нашли свёртки с синтетическим наркотиком N-метилэфедрон общим весом почти 185 граммов. Позже, во время обыска в их квартире, обнаружили ещё около 297 граммов того же вещества.

По версии следствия, мужчины планировали распространять наркотики через тайники-закладки на территории соседних регионов.

В отношении обоих возбудили уголовные дела за подготовку к сбыту наркотиков в крупном размере. Сейчас они находятся под арестом. Следствие продолжается.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5QSUVlYTVtWmNTalpyQXZtME5MS1E9PSIsInZhbHVlIjoiTWp5dnhhVGN2M1J1YzV3R1dYWUMwY2hOYk5iWFNKOGhjOGd0d0tNNll4ODNHOFA1NDl3RkhUSFVtZmN3ZDlKcW5YM2NmYWhGNlROVUlhQldLcHcrbzB4bWc2OUNSaWpsWThSb3luMmZNRmlrODQ5N0hJL2FnTytzdWZUN2M5dFhWYytWdmdrUUtIbVl4OEpscDNHVUIvQ1pZeDBTbEdnbE9uMEQvakoyblVkWEdRZWJZeVZ1R24xeXo3YTNubi9RcGZYYm95TndWRWQrZG00dUFQZkZLTlFXUVZNTWUxK3VRcEQzNWZLQm4rZU12Wkl3eCt1TlVaSWMrdERJeHN4d2dnakx0cVc2VW5RL2tJM1MyT3M5RE1NVlVxTXFEcnZGZlgrcGJ2UWg1RGJTNFBsVWg3Q0RCbkM1aE0yckxRUDFTWVZkTEpVbWgrYVFaanVMRWRMTlBPL0hIenkwUXBKZklzRnZ0OXhVYjRWbFRmZ1FoOXVmN1gyVkh4WkpHcFFqSjRRYWpoS1lFMkdFRHczMUdBVTg5OUpUWXBNSS8vcCtMYy9RVmIvck1EN1dTU3dZWlNsTEFiUmhURWdkOXovUCIsIm1hYyI6IjZlMzBkOTA4MTY5MDAzODg5ODk1ODA2NzZlZGFhNzBkNjVlOTgwMzY0MWQxYmVkMDM4ZDI2OGEyYzIwZjMxZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJSOElDaHZJbjFnMVVUY1FUVnhUUnc9PSIsInZhbHVlIjoieW5MVm1PclVJdk1GMkMvdHZyb0dTZG4zU2VpU1pMbFlFOFloVFcwT1BQUzQrK2ttQWx3RnlPNC9tcW8zdXVKS3crckQyTUp6aUErVHMvSUZjWVpyMHhwWjRqakhGRkZqekdwZ0hFd0p2MmR2bmlNaWVqeTEwc3BEWlhKcWZYMWdJdjFKMCtacmxKaFowQXpQUTFwdVJsdis5Mm9MTjNwRmJvZTIzRTdwWlEzdWlBYlZHWVE4S2hHck9OazIza3BGNjloS1lXdnpBRXNWS1pxdlBiVHJRbzBpUGxkUnNhd3N1ZkRTWURZNGVIdkdTOVZRWEUrWU9oa0Q1UGw3MmwrYmlrdzludXdCRDI3YTk1dGg5U1B4UmRYUzd4N1hodEI2Umo1WmhlZ0dQV25vUTBhTXgvVWNvRWpaZjUwTVZKaFhuUmgydGVuMDRZTEhENjduR3hqMUpvM3NTcXlTR2RCRXRhMm4wS1ZIM2pJZEVmL2lzZnZFSGtJeVlqVXl0Vm1BYVd1RWdFajU3QXBqS0RLcENjUXRWRU5vVDlwM2l3WmdQdVFEYzdTd3dtblRPM095bU1LZmRLQWlvWm4vZEFIbHRaSGQvdnk4Sm5YVkhOWjdwcVJhYVJHSXpGZ0h4aC83NGV0R2xFRnUyMW94ZGR1WUc2TnA4aVFVOTYxRUZ2OHcyT3NIRHd2TU1mWEk3R251OUFRNmVNdVo3eC9aQmhaQ1VpQ1FheGFKcDY0YTIyeUpvL25wQ204V2dub1FEdGt6TE9FKzgyWWY4SmxnLzRPTTE5NnAyc2VxQmZRakYxcTlaUmJpVVdoOUNNV0hsYkJLYTZmOFU0NUpKSTZvN0lmaSIsIm1hYyI6IjY3NzM5NTk4YWZmZWMxMGExYjk1ZWNlNGM4OGE2NTMyNzI5MWE3OWUzYmU5N2I0NDg3ZmNmY2Y2Mjc0MDdiNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+