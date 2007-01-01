Полиция задержала в Калуге двоих мужчин с крупной партией наркотиков
Двух жителей Калуги, которые живут вместе, задержали по подозрению в распространении запрещённых веществ. Об этом сообщили 2 февраля в региональном управлении МВД.
Сначала полицейские получили информацию о том, что эти люди могут заниматься сбытом наркотиков. После проверки подозрения подтвердились.
При осмотре автомобиля одного из задержанных нашли свёртки с синтетическим наркотиком N-метилэфедрон общим весом почти 185 граммов. Позже, во время обыска в их квартире, обнаружили ещё около 297 граммов того же вещества.
По версии следствия, мужчины планировали распространять наркотики через тайники-закладки на территории соседних регионов.
В отношении обоих возбудили уголовные дела за подготовку к сбыту наркотиков в крупном размере. Сейчас они находятся под арестом. Следствие продолжается.
