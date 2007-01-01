Обнинск
-15...-14 °С
Криминал

Начальник отдела снабжения крупного калужского предприятия попался на взятках

Евгения Родионова
30.01, 17:30
0 761
В пятницу, 30 января, прокуратура Калужской области сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 35-летнего начальника управления снабжения одного из калужских заводов.

По данным ведомства, он обвиняется в коммерческом подкупе от поставщиков.

— С 2023 по 2024 год мужчина занимал должность начальника управления материально-технического снабжения предприятия и был председателем закупочной комиссии. Он брал деньги от представителей трёх коммерческих организаций за покровительство и помощь в победе на тендерах. Они передали ему более 1,4 миллиона рублей. Представителей организации также привлекли к уголовной ответственности.

За преступление им грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

