Криминал

В Калуге мужчина отдал мошенникам 7,5 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
30.01, 12:13
Полиция Калуги расследует громкое дело о дистанционном мошенничестве, жертвами которого стали супруги пенсионного возраста.

Мужчине пришло сообщение в мессенджере от человека, представившегося его бывшим работодателем. Тот сообщил об утечке данных и предупредил, что скоро позвонят правоохранители. Вскоре действительно позвонила женщина, подтвердившая эту информацию, а затем с ним начали разговаривать разные люди, называвшие себя сотрудниками силовых ведомств.

Злоумышленники напугали мужчину, сказав, что он якобы вложил деньги в запрещённые финансовые схемы и теперь может понести уголовную ответственность. Чтобы избежать наказания, ему предложили обменять свои сбережения на проверенные купюры. 

Поверив, мужчина снял 7,5 миллиона рублей со вкладов и несколько дней подряд передавал наличные разным курьерам по указанию мошенников. Когда звонки внезапно прекратились, он понял, что его обманули.

Аналогичную схему мошенники попытались применить и к его супруге — они требовали от неё 4 миллиона рублей. Однако банк, которым она пользуется, вовремя заблокировал все переводы, и деньги удалось сохранить.

Сразу после этого супруги обратились в полицию. 

По этим фактам возбуждены два уголовных дела: одно — по факту хищения 7,5 миллиона рублей, второе — по покушению на мошенничество в особо крупном размере, рассказали в УМВД.

Сейчас следователи и оперативники ищут тех, кто стоит за этой аферой.

Новости по тегу
криминал
