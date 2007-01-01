Обнинск
-14...-13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге задержали москвичку, которая забрала у пенсионерки миллион рублей
Криминал

В Калуге задержали москвичку, которая забрала у пенсионерки миллион рублей

Дмитрий Ивьев
30.01, 08:45
0 262
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

88-летнюю жительницу Калуги чуть не обманули на 1 миллион рублей, но благодаря оперативной работе полиции деньги удалось вернуть, сообщили в УМВД.

Всё началось с звонка: незнакомцы представились медработниками и попросили у женщины личные данные, якобы для записи на обследование. Через пару часов ей снова позвонили — уже юрист и правоохранитель. Они напугали пенсионерку, сказав, что её подозревают в финансировании запрещённых организаций, и потребовали задекларировать все сбережения. 

Бабушке строго приказали никому ничего не рассказывать и передать деньги курьеру, произнеся кодовое слово — «роза». Женщина поверила и отдала пришедшей девушке пакет с миллионом рублей.

Однако полицейские уже знали о готовящемся преступлении. Прямо у подъезда пенсионерки они задержали 24-летнюю москвичку — она работала курьером для мошенников. 

На допросе девушка призналась, что нашла подработку в интернете. Её задачей было забрать деньги у пенсионерки и перевести их на криптокошелёк заказчиков, оставив себе 5% за услуги. 

Деньги изъяты и будут возвращены законной владелице. Против курьера возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас решается вопрос о том, чтобы отправить её под стражу.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklOcnRKY0kxeDY4UHZBRUxvcEEyRlE9PSIsInZhbHVlIjoiV3A1YlltTURxcFNTTlBsZzIwZ1VscngvdUZncUJraG8zZ3dhWDVUUEluZ0xrakJOUUFqckxmS0tpbFFOVVhqUzdEWDZnK05oVGxUT0pRMnoxVkxmWHdWWU9La1ZtRkcvamt4TEltbnFJWnhzZEZSeEMvamNnVTBXVmNWVUs5YVZhQ2JlV3FaT015S2ZRQlhMejlaeW15T3BMTEdKSXpSblQwNjg5YUdIM1pXNGUzUzFPQlZCTEl1QndOSnpzdm1ScTVCUUg3bnp5V0I1d01YWVYyTk50VUY2U2VKZGY4VWhiL3lkdEl4RlNFaGZjaE9FWE4zV1dJVEMveHIwdlJyTDNEM2FnZWM4cFQwbEZ0Y3FPRlFBRGJicDVTWE5PcXgvWHptQWxkVUp2Z2lsRnNod3J4citmSEI0L3lsK3NFS0ZCUjhCYVdQMHNxellPL2pLR2VpZUxteGVIcVhkVHhnWFN0QThmbU1OdlNHVk56SWUrTVZYczd0bm55YkJoTHFJelN3dy9KS3VYU0ZTUlJZQzRsczQ4aCtUVGplbVJCNkNmVTQySFZ6dG9Vc01neWdjNjNweDN3eW1oNWwya0pKVSIsIm1hYyI6IjFkNjcxMjhhOWM0NzBlODRjY2ExMTEzNzYwN2JhMDAwYzY3NGY0MzQ2YzljNzRmZTNkNmQ4MjcxYzc3OGVlYjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFSQXlyOGFMVEk4eWZKNlY4a1lhb2c9PSIsInZhbHVlIjoiNEJxZlBIb1JIWHJoU2w0WGZDRTJXSGxJYUUzRHpBV3BDa2FHc25TL3pjYm95ODNhSFBwdEVxQmI1MG5Qb2RxNWNWeFpTamhrMEtSd0tQV1RqcGtHZHVkQnpJYjVpNy9tcVhHVURTUkQwZnFhcDE2blhZQ3lIQzM1SnovVS9iUXBFWXY3SUdjcG5CRW1Jc0pQbjJLMlZUZjZ2MlVzSGJoUzI3MnZ4T2E5M2N1N05SbjFKMUpFMU5PLzAzVnY0MmlHUVRHODZqRDdrRHlZTVdIQ09ENHZmcXBYNnJBam1LT1B4bFl1VGdMeVFyczQvNzErUjRRUis0bUY3ekVIQmd0S0pYU0pDNlJ4YkFTeHNpdEJiaDZibDdBa0orMjVRQ0lvRkU5WVFOMVVhMVN0VkFEQzZjN2N3Qmx2NWxEbWdoTUtwdUpjbjBoUUZwQzgzcU50SkYzSjh6c3FDeEo0TkJCNlk2aGpMRHQ3aUxjSFZ1Z1Zyai9aZnZOU1RINlVmcUZHTTZRNVN2QzBCSU9QUXZCczIzTG5XWUdvM3h2MmZpU2tLU2ZhbW4xTkU0YlpXNm1KMlNSVWc4cHJaVzd1ZlJpQk9JZjVRQm1BeGRnRGlpZWJGa2VtbWdwWW5ONXRKd1NRMUJ6QVB5KzN3UTBmM210S2IxMGZOVXJhNmltUXAwUjJZTjlMMmE4VWE0Vm5VL0cySEFJaHV0Q3BBajVtaGN6azNIT2dkeWl2b3Y1c3piTmU1bHJONXRNTEpLRkE3VUpOZVZFLy9sZXQ4YnRUK3M2bmpJZ2tmemtISys3WUdkM2I2c0djcVUzWEF3TVFHbHJnV2Z3WjY5cHdzUUFRdlVBSiIsIm1hYyI6IjRmODVjOTM1Y2M0YThkOGVmY2QxMDk2NTExNWJmNDM3ZmQ2YTQxYzczMzg5ZmU2ZDdlYTk3Njg5MDQ5ZjFkZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+