В Калуге задержали москвичку, которая забрала у пенсионерки миллион рублей

88-летнюю жительницу Калуги чуть не обманули на 1 миллион рублей, но благодаря оперативной работе полиции деньги удалось вернуть, сообщили в УМВД.

Всё началось с звонка: незнакомцы представились медработниками и попросили у женщины личные данные, якобы для записи на обследование. Через пару часов ей снова позвонили — уже юрист и правоохранитель. Они напугали пенсионерку, сказав, что её подозревают в финансировании запрещённых организаций, и потребовали задекларировать все сбережения.

Бабушке строго приказали никому ничего не рассказывать и передать деньги курьеру, произнеся кодовое слово — «роза». Женщина поверила и отдала пришедшей девушке пакет с миллионом рублей.

Однако полицейские уже знали о готовящемся преступлении. Прямо у подъезда пенсионерки они задержали 24-летнюю москвичку — она работала курьером для мошенников.

На допросе девушка призналась, что нашла подработку в интернете. Её задачей было забрать деньги у пенсионерки и перевести их на криптокошелёк заказчиков, оставив себе 5% за услуги.

Деньги изъяты и будут возвращены законной владелице. Против курьера возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас решается вопрос о том, чтобы отправить её под стражу.