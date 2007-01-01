Калужский курьер обокрал клиента и уехал в Сочи

В Бабынинском районе полицейские поймали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в крупной краже.

История произошла ещё в мае 2025 года: житель посёлка Воротынск, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заказал через службу доставки алкоголь. Когда курьер привёз товар, мужчина попросил его самому перевести 2 000 рублей за услугу — прямо с телефона.

Однако курьер воспользовался моментом и вместо двух тысяч перевёл себе 60 000 рублей с кредитного счёта клиента, после чего вернул телефон и ушёл.

На следующий день потерпевший заметил пропажу денег и сразу обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска быстро выяснили, кто совершил кражу, но оказалось, что подозреваемый уже уехал из Калужской области. Полицейские установили, что он находится в Сочи, выехали туда, задержали мужчину и привезли обратно для разбирательства.

По делу возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта». Следствие продолжается.