Обнинск
-14...-13 °С
Калужский курьер обокрал клиента и уехал в Сочи
Криминал

Калужский курьер обокрал клиента и уехал в Сочи

Дмитрий Ивьев
30.01, 09:14
0 505
В Бабынинском районе полицейские поймали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в крупной краже. 

История произошла ещё в мае 2025 года: житель посёлка Воротынск, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заказал через службу доставки алкоголь. Когда курьер привёз товар, мужчина попросил его самому перевести 2 000 рублей за услугу — прямо с телефона.

Однако курьер воспользовался моментом и вместо двух тысяч перевёл себе 60 000 рублей с кредитного счёта клиента, после чего вернул телефон и ушёл.

На следующий день потерпевший заметил пропажу денег и сразу обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска быстро выяснили, кто совершил кражу, но оказалось, что подозреваемый уже уехал из Калужской области. Полицейские установили, что он находится в Сочи, выехали туда, задержали мужчину и привезли обратно для разбирательства.

По делу возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта». Следствие продолжается.

