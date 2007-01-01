Калужанин лишился 87 тысяч рублей, пытаясь купить телефон жене

Житель Калуги хотел подарить супруге новый смартфон и нашёл в одном из мессенджеров интернет-магазин с привлекательной ценой — ниже рыночной. Он связался с продавцом, договорился о покупке и перевёл деньги, рассказали в УМВД.

Однако телефон так и не пришёл. Мужчина попытался написать продавцу — тот перестал отвечать. Только тогда калужанин стал искать отзывы о магазине и наткнулся на предупреждение другого пользователя: организация оказалась мошеннической.

Поняв, что его обманули, житель Калуги обратился в полицию. Ущерб составил 87 тысяч рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие продолжается — правоохранители ищут тех, кто стоит за этим обманом.