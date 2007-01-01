Обнинск
В Калужской области экс-директор предприятия получил условный срок за кражу
Криминал

В Калужской области экс-директор предприятия получил условный срок за кражу

Евгения Родионова
30.01, 09:48
1 706
В пятницу, 30 января, прокуратура Ферзиковского района сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении 72-летнего.

По данным ведомства, он признан виновным в растрате чужого имущества с использованием служебного положения.

— Мужчина занимал должность директора муниципального предприятия. В 2021 году он украл деньги, выделенные на ремонт канализационной системы в многоквартирном доме и устройство контейнерных площадок для сбора коммунальных отходов. Он перечислил деньги на счёт знакомого индивидуального предпринимателя. Работы выполнили подчинённые с использованием специальной техники муниципального предприятия, - пояснили в прокуратуре.

Ущерб составил 236 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Также суд взыскал с него ущерб в пользу муниципального предприятия.

