В Калужской области осудили москвича за подделку 5-тысячных купюр

Евгения Родионова
29.01, 12:14
В четверг, 29 января, прокуратура Жиздринского района сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Москвы.

По данным ведомства, его признали виновным в хранении и сбыте заведомо поддельных денежных купюр.

— В Москве мужчина незаконно приобрёл две поддельные пятитысячные купюры номиналом 5 000 рублей. Создавая видимость добросовестного покупателя, он приобрел в магазинах города Жиздры продукты питания и расплатился за них двумя заведомо поддельными купюрами, - пояснили в прокуратуре.

Ранее он уже отбывал наказание за такое же преступление.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

