Жителя Калуги отправили в колонию за два комментария в интернете

Мужчину признали виновным в оправдании террористической деятельности, сообщили в четверг, 29 января, в Управлении ФСБ по Калужской области.

По уголовной статье калужанин получил два года колонии общего режима. Кроме того, в течение двух лет ему нельзя будет администрировать сайты и каналы в интернете.

ФСБ пояснила, что этот человек негативно относился к проведению СВО на территории Украины и разместил в открытом доступе два комментария, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении президента России и разрушительных действий на территории страны.