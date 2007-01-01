Жителя Калуги отправили в колонию за два комментария в интернете
Мужчину признали виновным в оправдании террористической деятельности, сообщили в четверг, 29 января, в Управлении ФСБ по Калужской области.
По уголовной статье калужанин получил два года колонии общего режима. Кроме того, в течение двух лет ему нельзя будет администрировать сайты и каналы в интернете.
ФСБ пояснила, что этот человек негативно относился к проведению СВО на территории Украины и разместил в открытом доступе два комментария, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении президента России и разрушительных действий на территории страны.
