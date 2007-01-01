В Калуге вынесли приговор за освобождение призывников за деньги

В среду, 28 января, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о завершении рассмотрения уголовного дела Калужским районным судом.

По словам пресс-службы, трое фигурантов виновны в получении взяток и подделке документов в системе военно-врачебной экспертизы.

— С 2020 по 2023 год сотрудница военно-врачебной комиссии, врач и бухгалтер действовали организованной группой. За деньги они освобождали призывников от службы в армии. Они систематически вносили в медицинские заключения ложные данные о несуществующих заболеваниях. Взятки передавались как лично, так и через посредников, - рассказали в объединённой пресс-службе судов.

Сотрудница свою вину полностью отрицала. Врач и бухгалтер частично признали участие в преступлениях.

Суд приговорил сотрудницу военно-врачебной комиссии к девяти годам шести месяцам лишения свободы и штрафу в 3,5 миллиона рублей.

Врач получила восемь лет шесть месяцев колонии и штраф в два миллиона рублей.

Бухгалтер осуждена на семь лет семь месяцев и штраф в 500 тысяч рублей.

Все осужденные отправятся отбывать наказание в колонии общего режима.