Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге вынесли приговор за освобождение призывников за деньги
Криминал

В Калуге вынесли приговор за освобождение призывников за деньги

Евгения Родионова
29.01, 09:49
0 218
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 28 января, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о завершении рассмотрения уголовного дела Калужским районным судом.

По словам пресс-службы, трое фигурантов виновны в получении взяток и подделке документов в системе военно-врачебной экспертизы.

— С 2020 по 2023 год сотрудница военно-врачебной комиссии, врач и бухгалтер действовали организованной группой. За деньги они освобождали призывников от службы в армии. Они систематически вносили в медицинские заключения ложные данные о несуществующих заболеваниях. Взятки передавались как лично, так и через посредников, - рассказали в объединённой пресс-службе судов.

Сотрудница свою вину полностью отрицала. Врач и бухгалтер частично признали участие в преступлениях.

Суд приговорил сотрудницу военно-врачебной комиссии к девяти годам шести месяцам лишения свободы и штрафу в 3,5 миллиона рублей.

Врач получила восемь лет шесть месяцев колонии и штраф в два миллиона рублей.

Бухгалтер осуждена на семь лет семь месяцев и штраф в 500 тысяч рублей.

Все осужденные отправятся отбывать наказание в колонии общего режима.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBlOVRhTXp5YlVJSXRqcGxpOXp5aVE9PSIsInZhbHVlIjoicitQNHB0NEhIOU84THM4Q1hVU2o1V3RycEw1SDhqMERIMTRFajhjNW5VMVpQcHgwZE9NQlQvT3NlQTd3c0xaNVBITmdxMDNOM2t6c2poOHRXWlNWY1JiQjhuNG5XNm01N2U3cXphYk1ub3BVRVhoSnYvY0FEbGtXSnhma2JlWWFoK0FZWGhXbEZDOXZTUnc1ZFJkTUtCQld1UTJqVWlMV2NiSjlBSVNSby90UENUMjdsNXpNQkNBak5yTjJIYlJtWDNZejJjTjU0RHN0RFNURURQZ0kvVnJTUHRhL2l0ZmRRNzhLdE1Zbkg3TklQL0V1Q3RORHFsUU81TUU0UFZ3c3l3YzNCUEJQdW50c3lpTFBmTU5Tbi8wekRKOUxwcEpXcDZSSWFCRlVIZVMxckpkQlBSdE1lNFlrMWZOMGpYNlZ4L0g2T3N4YXVZaUxVbjVZNDdUWGhNSzdoSGgrU3ZNN1FzTDdYVkxYNXVEWXhIRHFYRkp6Znhmc0x6d29jWjNDUmJvOHFqSnh5WEJod0VDa0VoSTVrSFB6U1V0ZWJZRExJR0Y1QXloV3kxMWFwNmVncm85N08wRVlrSUlKODBxcyIsIm1hYyI6Ijc0MDE3NzJjNWU4ODExN2Y2MGUzOWNkMmIzM2RlZTIwYjQzZmJkZDg5YWM3ZDY4NGVjMTBmZGNlYjcyYWY4NjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImREV1VCdnpUdjltOFptREp6aE1iaWc9PSIsInZhbHVlIjoiMms2bmJMTXhuU3hnSzlEeDEySTV2Vjh1QlZuMWR6OEpLMEh0bTF4T09XUmJLNThHZEdTRFppeHgrWEx6RDJnME5UOWtZTUV0d1JhbWVsaDU2SlkrdE1vTHFyTmNwVGhiWjA4eCt3ZzNUeWxicDM3UWxjcm50VWtGZ1NONVYzUTVxZ1JRUXF3MnZ2cTE3dndpaVN0ZDIxUXhhQ1dlWDc0VFNack9PSkZ5REJtOUFBZWdVeUdJZ3JhWll6aEVWRmRtMUhnVUM0NnFNcVhHWllxUjNPY0MrK1V6bmQxM09uV1VHNFJrRTV6V3R1Mk9xUVhjOXg4L1JrQVBnSGNoSVIyUGp6KzRGRis0THFaSE9zKy9pdThMcU9FMkRZSG5mYVQ4d25HYWpmYUwrdmIzUDRBUzRINk9HTU9ibS96c1dOc1c4TU5OY2RkOGZtT3ZhWTRPUG1JdXlibkpnOFJaV0dpZHBsMU9rSW1ScjdtSitvbUtXQ3h4STFqUjZFaEc3eWNnSGROejRKbDlyeUdkWmwrM3JIRWxLTFRtQ0d1dU0wLy9yUGZCaHBHTlcvazdJQjNWenIydDBpSWxETEcvNVArZ3pnUkdZdXdqZnJKYzh4bFlESnovU1NBVEFUZU9NNEhjczRuK0Zac0dyVHJ0U1g5STR4My9zdUJSQlh3akNNMllERVpwUDdqQy8ybEIwcGpLVTlIbm1wRTJGaEd0VU82YTBHTVg3eWlsWjVTaGtrdm1VQ0pKSVhLeXEyRjJuSlpQeVFsVFI1eXZmWHBpV0cvTXQydlNFWnRPb1l4VmdndVRPelBZZEdXM2drdGlWaExFK3JCbU4xVmJ4MWJXMzliKyIsIm1hYyI6Ijk4MmU0ZTY5NTYwM2QzODdlMWU0ZmMyNWY4MTFlMzM3ZmViNGZiOWU4OGQ4MGUwZjdkNWNhYTAzYzc2N2M0NmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+