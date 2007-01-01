Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге пенсионерка потратила чужие деньги с карты на продукты
Криминал

В Калуге пенсионерка потратила чужие деньги с карты на продукты

Дмитрий Ивьев
28.01, 15:10
0 224
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Полиция Калуги установила 62-летнюю местную жительницу, которая украла чужую банковскую карту и потратила с неё более 13 тысяч рублей.

Как выяснилось, женщина нашла карту у магазина, забрала её и в течение нескольких часов оплачивала покупки в разных торговых точках бесконтактным способом. Когда деньги на карте закончились и очередная оплата не прошла, калужанка просто её выбросила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта». Подозреваемой запретили покидать город — она подписала обязательство о невыезде. 

Если вину подтвердят, женщине грозит до 6 лет колонии, сообщили 28 января в полиции.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFYWi9uRGNKbUFabG50WmxpOEtUNVE9PSIsInZhbHVlIjoiamRmTFlWZWVKK3F1K0NpTVdGb0RtbUVFZkpSay9wbFZRTGlBSjJqcjR5cHFTZk14T3dJNFZnQlVmTkJZdE9idEJSaWMxZjNxVGFyZ0UzN0lBNXZPOWtqTjZvRStBYmhDZ1V0dkNYUWRKbTJ3YVBlcnB1dm5VeVZxOUxCRUNXNUdlUnJJVVVPU0NwSTgvRFY0Z09PWVE3UE9RaGp0Z004R1B1b2pFaTBmblM0WWI5UkVQRGJ5NWhiZVJ5Z0cvYXM4TkJiZnFINFZ4Y3FSNFZkNVpVcVE2dFhnRUloYS9RdTNpbCs4eG9DaDlSZWVCZEVTQVFuMTJ1NGV5TnVQeXJ2aG5DTkYyQnJWN0NrajBJaGQ1KzF0WGI0NXF2YlVacWx1WU1RTVRVSjl3RGZHOVhOL216UjZIeWdUd01PY3lJSHc3V3NkTXR5Rk9uQkhjSmJYQm1hOWt6Z2VuYVVXN2RKcndxUlA4aC9sdnllODA0R2RKeGl1a1cwalkyTUd4ckx4TlFiYUpYNEp5VWdsSm9PVCtjYVZtaUtrTGJqNEtxYmxaYjBkSldoVjFvNHdRMWxjUHpnOHFUbWwyUDdJaEFGUyIsIm1hYyI6ImIzMzFiOTkyMjk4NGM2YjQ5NmUxYTEyNzE4ZDI3MjhmZjQ3N2MxODQ0MzU0MzFmY2JiZDUxOGU5ZjYyNGVlYzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRHZUVlQk54alF6djViRWRWWjc5K1E9PSIsInZhbHVlIjoiSDNGL1FTc01XSHoxaHAvODVialJtTkhUa3luQzBnNGx3R2Y4L1JkUjBwWnQ1N2VUajNCOFMwVEU4cndaNHNPMjBPUTZRVzJCeENOeDJGVUVRNEhSZ2ZuRDhzcWs1RGV2aFVTSjB2SG51My9tSlNsMnp2cktsV1ZZYW4yWkM0T1RUdGR1cTlSVUJweFRqN0xjaFZhQmFYY29MTmY5angwakdmdmhCcFlmemVabExnNDhxOUYzWXpJSmtOeEI3cUxXRjNreS94M1pjdzVkS3RBenNCNkpJNkkyRjF2T2Vnc3pGWHlFM084Tys2MzMvTmQ5UUxBekoxUnQxVnVxT1RnL2RBNHVtaWlUd0Q4VS9Hc3FxMk9GUVdZMXZkNzI0Q0tOOEZnRmVnMFptbDdxVmNHUzNHcElpaFhxTm5HUmdsNzZFeW0velg3QXdGaE9sb2RoWWdoRWxnVzN3cnFSWjNDendTYk5OQitWWlhRUW8waFlQRjQ4MDJpZjZxNkFFUUplOUZ1SVJWNEFKVllnaVdxZnRzcFZLNWVRSUMzNk1YdHViMjYvV1E2NU1rVzZLenJPMlhjYlRMaWJkRjRkUHMrWXM3KzNmWUw5c0JPb0VXb1NuT2N1RzdLRmY0VUpMOG4zQndqZ1JSWVloOVV5czBOdUMyOFE1aGNrQlZqUk1PRWdPTWs4QUJyMC9nSkJvT01LdVhmNk0rQnkzaW4wNGQ2QlRieWNXWVp3Z1VuTXIvU0ZSYzY4RGNYaFpBWG9sdUZwT1VMYjJDNER0QVhMdzVwVFdHd3VlQVg3TmhKdE9FNjZpL3phY2VjL3dDZ1U2Y2loK0lHd2FVdU1DWmZ4dDRYeSIsIm1hYyI6IjZjNTUwYWI5NmY0N2I2N2ExNTYwNWVhNjU0ODEwYWYzODRkMDdjOTYwZmIwY2NmZmE2YWNhNTc0YTM1ODRkNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+