В Калуге пенсионерка потратила чужие деньги с карты на продукты

Полиция Калуги установила 62-летнюю местную жительницу, которая украла чужую банковскую карту и потратила с неё более 13 тысяч рублей.

Как выяснилось, женщина нашла карту у магазина, забрала её и в течение нескольких часов оплачивала покупки в разных торговых точках бесконтактным способом. Когда деньги на карте закончились и очередная оплата не прошла, калужанка просто её выбросила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта». Подозреваемой запретили покидать город — она подписала обязательство о невыезде.

Если вину подтвердят, женщине грозит до 6 лет колонии, сообщили 28 января в полиции.