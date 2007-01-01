В Калужской области суд отказал в досрочном освобождении серийному мошеннику

В среду, 28 января, прокуратура Калужской области сообщила о рассмотрении судом ходатайства 42-летнего осужденного об изменении вида исправительного учреждения.

По данным ведомства, мужчина совершил 136 эпизодов мошенничества в составе организованной преступной группы.

— В 2022 году его приговорили к семи годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он отбыл половину срока и попросил об условно-досрочном освобождении, - уточнили в прокуратуре.

Прокурор заявил суду, что осуждённый не исправился и не возместил нанесённый преступлениями ущерб.

Суд отказал в изменении вида исправительного учреждения.