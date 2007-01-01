Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области суд отказал в досрочном освобождении серийному мошеннику
Криминал

В Калужской области суд отказал в досрочном освобождении серийному мошеннику

Евгения Родионова
28.01, 13:25
0 321
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 28 января, прокуратура Калужской области сообщила о рассмотрении судом ходатайства 42-летнего осужденного об изменении вида исправительного учреждения.

По данным ведомства, мужчина совершил 136 эпизодов мошенничества в составе организованной преступной группы.

— В 2022 году его приговорили к семи годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он отбыл половину срока и попросил об условно-досрочном освобождении, - уточнили в прокуратуре.

Прокурор заявил суду, что осуждённый не исправился и не возместил нанесённый преступлениями ущерб.

Суд отказал в изменении вида исправительного учреждения.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5QT2NpTy9mcHhvaWJVNG5PUDhBa2c9PSIsInZhbHVlIjoiSW95YUluc2VsMUQ3bWJPWlBtNzVKOUhNdnN0dXA4VmNON1V1TlFLcGJJd1hMSjZHUllzUVc4S3hTeFYrQncvR3dwUUR5WVBIOGJQVVhOUnl2VDgyUXN6MVcyTFp2Qm5paThEQ1JBYTBiL2VyT3E0VWZBWWNUdExramFCRDFjLytRRmUwZm1VT0FjdXAwSTFjbWw5TldUMjhpL05DZDFJQ0MvKzFhT1J6bmRkTkhnOWhsYWJWR25IL3I1RGw0MDM2REo2M3JReXIvdmRJZUVjSXNVK0x2ZXBRWHd0UFc1a3lPY3hCZDBiTXJaaHhoL0MycUI0MmJzakxkUnRqcEpOUXVNR3hDQmdqQzdCUlZoWUFOTXkxaXArK1NPblZQZjBPZWM5Z0t6ZkowdzVkY2h2K2lsb3pMZENUT1d5WWtqeDFYWTNNOU9uU1U2ZzR3blZua0RpNm1jcURwMXliOUZpbjg3TUZBalFSUnYxMVRsU3lrS0dzRmc3UTVCc202dTNsYWg1dmtmcFJieUp2dXZJQXNHVDd1QmFrbUwyZ1pabXlvY09yR29sdGlGeUxiLzRwQkhJMG9OWGxjdHlxLzlnVyIsIm1hYyI6IjJkNTRkNTM0NGNmNWNjNDRjNzdjNzcxZjkxZWZjMWIxMzgxOTNhN2ViM2E2MGQ1Nzk5YTc0ZTYyOTNjM2U2MTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJNKzBkQ3NqdFZPK1RBVm8zZWpib2c9PSIsInZhbHVlIjoiMlBVT2lIb0pENm1pbnZpL0pyTk9UZlZwQ2JRQmRsUUZxMUo3akdFbkY4emtVWitNVTMvMGZQb1hNSWswMWR4bi9NalFhNVRQM1k4KzRjS3RHUVpnaVhqVzc4dTNoQTFzS29QMW1iblh0SkpncXFYZkpkK3lSdTJaMktMdk81dW04a2c4WXJjRG9QdUZ1Wnh2djVEMGFJTEREcFdnZUZ0Y3lGS0RMTkwzU21pQnF3TTZUQ3JENWhQZ1NwaEFJQ2dMTWlOekh3OUE5YkdNdUIrZWNkcWtGTlFrM21raUhLVmd6bTh0ZWVLUXVjRXM5K2NKUzVLMk5mazlJUTN0UHFNZnY4K042TnRwcCtOU1dKWnVxSWh0TzdBaXZud3JMSFAwOWVsdGlRUklobGV6ZGZsejg4U1p5UERxVEpzVDdwcXg1VUJSb1ZvNE9PQXNZY1cydTVTZytQSFd1cndhUy8zMGo0eWp1cTFJZW9DaVhhK3E4V2lmRlMrY0I0Unk0YUdWYnpic1VvSVBCVDNGTXorUFpodHVsVFhlQmVJcnl3Q0lsVTBZbkdsc2VneE5RWlFsV2F5bWlQV0FsZjJvUGhLSFhacWI4YSszcDZ2bTZHVkVDVmNpODRNSkxpM1ZRU3k1d29SMy9mUkxSZ3pFVU5EZVhXYTV2Um0waTFHeDlLZ0U2cVJsOHU5V25wMHB2aDFaekYvUjMycXhmZi9aYVVWc0ZZTCt0dzl3U3hvcmZBL29UR3NydHZpYWMxdXRzRE1ZZkcrTTVSOHU5emZTNnQ1RmlSY1BnODIzL09GRnE3U2tmWDRKMVNaanpKNzFTbzBrVVo3WTVFazlUMkdEcDFIUiIsIm1hYyI6ImE4MTU2YzNmODM5NDhkOTY4NWFmNWU3Y2QwNDdiMDc3MzdmZTY3ZjRmZjAxNjVlOWZmZTQ3N2E5NWEyMzA0ZTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+