В Калужской области суд вынес приговор подростку за помощь мошенникам

В среду, 28 января, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении Калужским районным судом приговора 17-летнему жителю Новосибирска.

По словам пресс-службы, он помог мошенникам похитить у пенсионерки деньги с продажи квартиры в размере 3,7 миллиона рублей.

— В феврале 2025 года неизвестные позвонили пожилой жительнице Брянска и представились следователями. Они убедили женщину, что её данные утекли из «Фонда социальной защиты», а единственный способ спасти квартиру - срочно продать и перевести деньги на «защищённый счёт». Поддавшись панике, женщина согласилась. Злоумышленники сами помогли ей выставить объявление о продаже. Квартиру быстро купили за 3,8 миллиона рублей. Для получения денег 17-летний молодой человек из Новосибирска по заданию мошеннической группы прилетел в Москву. Затем в качестве курьера поехал в Калугу, чтобы забрать у женщины крупную сумму наличных, - рассказали в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции.

Пенсионерка передала ему деньги. После этого он доставил их в Москву и отдал сообщникам для перевода в криптовалюту.

Суд учёл несовершеннолетний возраст на момент совершения преступления, а также частичное возмещение ущерба.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск о компенсации материального ущерба в размере трёх миллионов шестьсот семидесяти тысяч рублей.