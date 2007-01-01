18-летний калужанин ударил незнакомца по голове

В среду, 28 января, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

— В сентябре 2025 года вечером на спортивной площадке многоквартирного дома по переулку Малинники города Калуги между ним и 20-летним незнакомым ему местным жителем возник конфликт. Обвиняемый нанёс ему не менее шести ударов руками и ногами по голове. 20-летнего парня доставили в больницу, он получил тяжкий вред здоровью, - пояснили в ведомстве.

Теперь 18-летнему жителю Калуги грозит срок до восьми лет лишения свободы.