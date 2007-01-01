Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал 18-летний калужанин ударил незнакомца по голове
Криминал

18-летний калужанин ударил незнакомца по голове

Евгения Родионова
28.01, 10:33
0 185
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 28 января, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

— В сентябре 2025 года вечером на спортивной площадке многоквартирного дома по переулку Малинники города Калуги между ним и 20-летним незнакомым ему местным жителем возник конфликт. Обвиняемый нанёс ему не менее шести ударов руками и ногами по голове. 20-летнего парня доставили в больницу, он получил тяжкий вред здоровью, - пояснили в ведомстве.

Теперь 18-летнему жителю Калуги грозит срок до восьми лет лишения свободы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im82d0x5Qzh5U0tLN2pSU1J3YzNhcEE9PSIsInZhbHVlIjoiNEVweER3UnQrYmZLSGVzM0hwYkhES2I4bW4ydlpmYXhQSm5zMGhWY0NwSWZQK1lrQVN0dzFuakhMaTJ1TjVCcUlXZ01ZbDdBazI2QjVlNmVPOVZ4a0VvVDV2RFlsRlFmQm52Mk52MXYyNEd4Qmx0SEUzeWw5UEY0dFp5OGJaWmhZd0RrVjhNYmZrdWNscHlmcHVDSVJYQkFHYTZWMlZBUEtscDZLUlRjZHRxbTRBaHlyeWRCbmhJSEZkUmMydm1aYXREZ1pvckMwMEtxRUhGQlVDWWxNek9UR3JLUDRabGpjMUFmUkdxQ3k4MlhudGI0M2tDNUMwclNhaGxnVUV6UmE1TEI1YVR3b1hxWG5sU0duMnJBREVoRHpmTVBXMTRXdkprSFUwbFY1Y2k3MkFVWEplQlRqQmszSDVrcmZpa2NZcFFGS0NqVUVuUjNUZnZOd1lpOFlObWJGdWZxYzEzRGxIdk9OR0JieDZqQTh2dkJoQlprckVYMzhXL1k5NmhubnpkTElvUkVucDlYUTJIczFxai9CcEZXMzJrT3EzdW9LTllVb2VmQzZJV0NZaktiK0JlSFJVbHphOE1IUm9OVyIsIm1hYyI6ImM2ZmFjMTEzMWIzYzE1MzJjNDc0MWE3M2Y0YTBlMjkxZDlmMDJiMDhhYmI4ZjcwYTg1MTE0ZTZiZjcwMjQ3ZDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iit2YU9PV1ZYMlVZSktMbHppWDBRbWc9PSIsInZhbHVlIjoiQ0dtTmFpZjJab2U1SzY0SXllQ2lCRjI0N1l1OVpUMG1GeGVibkxidTFCcU8xZnpqNFI1Z2RxSzBKM1pVY0VpVEVrZXFzTzh3YVVzZGtxTHB3bWxVeU83YnNKK3lwbUZaTnpoamFOTlNDbldZanJiVFEvNzVRbVFrVHlhZU1DcEVwUElEZmM5YUVtUkhNY21jSDZ2cjNaWFpSR1hkTWRrb1YyUTQxSlI3R1R4Wlp4MVFYSG54YUhONG9OZkQxeTJtdnFyMzBVZ0FiSkpRU3M2QVlBNS8vZmVoOFAyR2RGblgrV29CUTE2cWF1a3VmZTdvR25HK0ZlOUNNSWNkL29xZnhNYkltZHJIcW5sWkNsWnY0RFJXUVNyWktjTGNPSVE3U0JSOVlhV0FscUhGU2xHb2JDTFY0cCtlT01NTDViUlJ1SzF5M0VyeW83Skh2WndPUHJmWEJQQXFocFdCWWM0SnRXR1diV2dPL1BEdnYvajdiU3ZIcDJKQnMyYzFBcm1rQjA1WkI5NGFBelJFR1drZG04ZVdBNXV0VVFYK2xSdWE3L3ZSZjBNOE1nL1JYUVBERCt1OVVRWk4wS0FhQ08xSkZqOW04Ynl1TUk1clV2Nnh2ZU5QQjBQUm5TMDdrMmR2WjcwNHBEZENFM0c3cFpoRGJWOGdoUWE0SmVhdzk3MFZtcmkyTnViOTVMMHJJNkJ1ZTkxQWs4TWFxcXN1enA2NTZUSnp3K2draXdhRHNKS3o0VFZOem8zZGE5TXdmK0VkcWE5WGpqTTZ5dHRuV1luVUgvV2VLQmRtNTNydDNsYUZzd2VnVU5nb3QxcTdqeXoyNEdVdFNZbDNZMy9MTnJDNiIsIm1hYyI6IjUwM2I3YWQ4MGY1ODc5MTA3MDU2MGNhNzhlODM4NmY3YzY2OTc2MThkODUzNmM4ZGU4NzRkY2RiNmE1YWI1NDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+