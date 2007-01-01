9-летний мальчик из Калуги перевел мошенникам почти 340 тысяч рублей родителей

Школьник стал жертвой мошенников, пытаясь купить игровую валюту. Под их руководством он сначала получил у мамы код доступа к банковскому приложению на её телефоне, якобы чтобы проверить баланс. В итоге с её карты списали почти 300 тысяч рублей.

Затем мальчик, следуя инструкциям злоумышленников, вошёл в приложение отца и перевёл ещё 37 999 рублей.

Деньги оказались на счёте 20-летней жительницы Ижевска. Семья из Калуги подала в суд, требуя вернуть средства. Однако Ленинский районный суд Ижевска установил, что девушка не причастна к преступлению и не знала о происхождении денег. Тем не менее, поскольку она получила средства без законных оснований, суд взыскал с неё всю сумму.

При этом в иске о компенсации морального вреда было отказано - суд посчитал, что факт неосновательного обогащения сам по себе не причинил морального ущерба семье, сообщили 27 января суде.