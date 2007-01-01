В Калужской области осудят женщину за удар мужчины лопатой
Во вторник, 27 января, прокуратура Жуковского района сообщила об утверждении обвинительного акта и направлении в суд уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы.
По данным ведомства, она обвиняется в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.
— В марте 2025 года женщина находилась на земельном участке 45-летнего мужчины. Между ними возникла ссора. Она нанесла ему удар в область головы черенком штыковой лопаты. Мужчине причинён легкий вред здоровью, - уточнили в прокуратуре.
Женщина вину не признала.
Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
