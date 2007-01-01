Жительница Кирова лишилась почти 400 тысяч рублей, поверив мошенникам

В Кировском районе расследуют крупное мошенничество. Местная жительница потеряла 386 752 рубля, решив помочь сотрудникам якобы из поликлиники, рассказали 27 января в администрации района.

По словам женщины, ей позвонили и попросили назвать код из SMS — якобы для отметки о прохождении флюорографии. Сразу после этого на телефон пришло уведомление о входе в приложение «Мои документы». Женщина испугалась и сама позвонила по номеру техподдержки, указанному в сообщении.

Ей сказали, что на её имя оформлена доверенность на гражданина Украины, и чтобы защитить свои деньги, нужно перевести наличные на безопасный счёт. Поверив, женщина отправила почти 387 тысяч рублей.

Позже мошенники сообщили, что на неё якобы оформили кредит в банке, и предложили аннулировать его, взяв зеркальный заём. Только тогда она поняла, что стала жертвой обмана.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».