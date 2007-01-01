Обнинск
Криминал

18-летний калужанин купил поддельные права за 100 тысяч и попался на проверке

Дмитрий Ивьев
27.01, 07:22
В Калуге суд вынес приговор молодому человеку, который купил фальшивое водительское удостоверение и ездил с ним несколько месяцев, рассказали 27 января в полиции.

Как выяснилось, парень не смог сдать экзамены в автошколе и решил пойти другим путём: нашёл в интернете объявление о помощи в получении прав, договорился с мошенниками и заплатил 100 тысяч рублей. Вскоре он получил поддельное удостоверение и начал им пользоваться.

Однако во время очередной проверки на дороге полицейские обнаружили, что права оформлены на другого человека. Молодого водителя отстранили от управления автомобилем и доставили в отдел.

Суд признал его виновным в использовании заведомо поддельного документа и назначил 6 месяцев ограничения свободы. Ему запретили менять место жительства и выезжать за пределы Калуги, а также обязали раз в месяц отмечаться в специальном органе.

