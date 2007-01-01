В Калуге осудят экс-начальника Фонда капремонта и гендиректора коммерческой организации за хищение денег

Во вторник, 27 января, прокуратура Калужской области сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела по обвинению бывшего начальника производственно-технического отдела регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и генерального директора коммерческой организации.

По данным ведомства, их обвиняются в совершении хищения в особо крупном размере денежных средств, выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

— Подрядная организация выполняла работы капитального ремонта многоквартирного дома № 46 по улице Грабцевское шоссе города Калуги. Организация получила деньги за работы, которые были выполнены частично или не были выполнены совсем. Сумма похищенных денежных средства составила два миллиона 883 тысяч рублей. Это более 20% от общей стоимости контракта по данному многоквартирному дому - 13 миллионов 563 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Хищение в областном Фонде капитального ремонта многоквартирных домов выявили сотрудники регионального УФСБ во взаимодействии совместно с прокуратурой области.

Ущерб полностью возместили. За преступление им грозит наказание до десяти лет лишения свободы.