Калужанина задержали за экстремистские комментарии в интернете

В понедельник, 26 января, о возбуждении уголовного дела в отношении жителя региона сообщили в региональном управлении ФСБ.

По версии следствия, в комментариях в интернете мужчина оправдывал деятельность одного из запрещенных в РФ украинских военизированных националистических формирований, а также призывал к экстремистской деятельности в отношении военнослужащих ВС РФ.

Калужанину грозит до семи лет лишения свободы. Он находится под стражей.