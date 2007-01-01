Обнинск
Калужанина задержали за экстремистские комментарии в интернете
Криминал

Калужанина задержали за экстремистские комментарии в интернете

Дмитрий Ивьев
26.01, 15:02
В понедельник, 26 января, о возбуждении уголовного дела в отношении жителя региона сообщили в региональном управлении ФСБ.

По версии следствия, в комментариях в интернете мужчина оправдывал деятельность одного из запрещенных в РФ украинских военизированных националистических формирований, а также призывал к экстремистской деятельности в отношении военнослужащих ВС РФ.

Калужанину грозит до семи лет лишения свободы. Он находится под стражей.

