Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области за массовую гибель рыбы судят работника водоканала
Криминал

В Калужской области за массовую гибель рыбы судят работника водоканала

Дмитрий Ивьев
26.01, 14:51
0 697
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Медынском районе за экологическое преступление перед судом предстанет сотрудник ГП «Калугаоблводоканал». В понедельник, 26 января, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Начальнику Медынского участка водопроводно-канализационного хозяйства грозит до двух лет лишения свободы по статье «Загрязнение вод».

- По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый допустил аварию на канализационно-насосной станции, что привело к утечке сточных вод в реку Медынка в Медынском районе Калужской области, - пояснили в СК. - В результате произошло загрязнение реки и массовая гибель водных биологических ресурсов – рыбы в количестве не менее 577 особей. Размер причиненного экологии ущерба составил более 130 тыс. рублей.

В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину и возместил ущерб.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
0%
17%
0%
83%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNuRUFKcFE0c09SRXdONFk2VzhkTlE9PSIsInZhbHVlIjoieGI4T2kvbWZkb1dWUi9KbnByeWs5SFl0TkdBUlp6bmZnM2p0Z1ltek8rckpob0QrZjhkQlNCWGprcGFFYnU3V1kzK2JCSHpqekcrTGVzQzlQWUZkV0dyK2RrNExQNlpzNi9pZkpMcWErNjM0MmQyZHczS0o5TXU3OW9tenNSb3ladXFaSU54QmZjaFVXME13ZGZIUUxxcGM5d01oZDREcWFZTGI5Tm43NS9SWWZucjZ4b2s4dTZQREZXMFpWQS9ndkYrY3dONDJIZmQ4ZFdnVnJCbnFycXBUTUozQldKN2tDZGluRFpBOFFQSDNjZVpFQUhYNXVFK3ZWM1E5aGZzQXNlS1JOOU9HRTk1UlBMcU41RU9jd1QySFB1YWd3cjQ0S3E3c0RuVk5XNXBSQk9YNWx0OThydmJVNUhFd01vNWIxRVQ2ZkEvbVBDYjJtSDNybDduUXVPN0FVY255U1dkVDg2bEgwaFB3am5kaWZHL2VvYmwxanIyZXdOcnl1d2xYMjcwamxVTGJ3N1dRSHZWQXl1N0M3MFQ4bzVUYW90YmszNGlDNTQ0V3FlbWc1TVZQL3R0OEVYQUExU1BtcWI4QyIsIm1hYyI6ImEyN2FiMWUwYzRhZWYxZjM1N2VlNGM5MmNjYTY0NTlmNmI3NTAxNjI1NDQ1YmUwMjU0MGYxOGM0Y2Y2ZDZlMzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZadnJKbDR1dWhtMFZNaTUvakFnSEE9PSIsInZhbHVlIjoiVjNWMjQzZm0zYjdOU29ZaEw0akkwdVBOSzhVdXZTb1BjdU8vbG5mUmk1WnRuUldVZ2tPVU5ZTEo4TUlzWjI3ODkvZzU1Y1lHblMwL3dFUklIODMrUjF4Z256SG9LNlNLMVhjempadlk4bWx2Mkplb3RTU3ZjNFd3L0xLYWhhelR5N0xTMzlHR2tyb3hMTVdVUmxRMjFPQXV5VldTMExSUE5rZnE5TWdDNHprMFlqTVpZdFBscTJuN1dYRzZPVE1vUlU1VnFtWmNOZ0hpQTA5dFNtTlZRQWoreGlYbWtKWWp1enZPZXJCOHhWelJhVWxFVmVSMVVmUFk5OEVYUGNCWlRmTFlqZGRsWERNcDZBMmx0TnkvNDFhbVVxbjFWTlNFeDVMMHV1Wkxrazd6N2Niak5USng2TER2L0VwQzV6Q3NQQmRSS3pkZ3kycndUYWxHTzVYUStaTmRTSnZ4WGNhcXBhQlZRWUhWMkdxT1ZjSENhWG9GYk04TjhqUm52cHhOZFlpTWlUaTFHMGU0LzVDVlBxcnhJaW9yUk1sSlJiNDFBZ2ZoTDFlVXZNRUVIWjhiVUQ0VFpEUzZacDNhYlRINmpaSnFIQldRMW9EZGhsZG84bWhxTjBxNWl5TWVwczIvMWJKYWJHbzRNYWxyVHF3b25EcDlZTkhKVnIyQjB6RkNhR3p4VzZYOVhVQi9GQ2FWMk9pWlgydXhpcjQ5amFxdzMxck5FbjM1K1lBcFhoaEpQRkZVRmpxdStHZDlPQWFNa3RIa21laUZxY0V3YzBlcitjTjl1T01mampDM3plUmZLblhzbk1jZlhmWUxtVmhFUXJZTlJmUnExRTY0VzhnRiIsIm1hYyI6ImUyNDI2NThiOWNhZGYzMDIyNTM5ZmQ4MTEzMTMxMTEwNzA0MmY5YjFiN2VhNWM4MmY3ODU1MjExYTg1ZDcxMzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+