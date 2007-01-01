В Калужской области за массовую гибель рыбы судят работника водоканала

В Медынском районе за экологическое преступление перед судом предстанет сотрудник ГП «Калугаоблводоканал». В понедельник, 26 января, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Начальнику Медынского участка водопроводно-канализационного хозяйства грозит до двух лет лишения свободы по статье «Загрязнение вод».

- По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый допустил аварию на канализационно-насосной станции, что привело к утечке сточных вод в реку Медынка в Медынском районе Калужской области, - пояснили в СК. - В результате произошло загрязнение реки и массовая гибель водных биологических ресурсов – рыбы в количестве не менее 577 особей. Размер причиненного экологии ущерба составил более 130 тыс. рублей.

В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину и возместил ущерб.