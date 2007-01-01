Житель Обнинска отдал мошенникам три миллиона рублей
В понедельник, 26 января, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.
По данным ведомства, 22-летний житель Обнинска перевёл на банковские счёта мошенников около трёх миллионов рублей.
— Молодому человеку позвонил мужчина. Он представился сотрудником налоговых органов и сообщил, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали, на его имя оформили микрозаймы. Мужчина сказал, что необходимо обезопасить деньги на счёте. Он соединил его с якобы сотрудником банка, который убедил перевести деньги на «безопасный счёт». Молодой человек перевёл через банкоматы все деньги со своего счёта, а также взятые в кредит и у родственников денежные средства на сумму около трёх миллионов рублей на счета мошенников, - пояснили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на контроль.