В Калужской области двоих кировчан осудили за совершение теракта

В воскресенье, 25 января, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора 2-м Западным окружным военным судом двум жителя города Кирова.

По данным ведомства, они признаны виновными в совершении террористического акта организованной группой. Также один из них был осужден за осуществление финансовых операций с денежными средствами, полученными преступным путём.

— В январе 2025 года мужчина получил в мессенджере от неустановленного лица предложение поджечь оборудование базовых станций сотовой связи на территории Кирова за вознаграждение. После этого он и его знакомый приобрели легковоспламеняющуюся жидкость. Один из них поджог вышку сотовой связи, снял на видео горящий объект и отправил его второму подсудимому. В качестве подтверждения выполненной работы через мессенджер направил это видео лицу, действовавшему в интересах Украины против безопасности Российской Федерации. За это он получил денежное вознаграждение - 400 долларов США на криптокошелек. Он преобразовал их в безналичные денежные средства и половину перевел второму подсудимому, - пояснили в прокуратуре.

Преступления было раскрыто сотрудниками УФСБ России по Калужской области.

Суд назначил первому подсудимому наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной срок - в исправительной колонии строгого режима.

Второй подсудимый на момент совершения преступления был несовершеннолетним. Он получил семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 20 тысяч рублей.