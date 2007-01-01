В Калужской области бывший полицейский попался на взятке

В пятницу, 23 января, прокуратура Калужской области сообщила о заключении под стражу бывшего заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области.

По данным ведомства, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

— В 2021 году он получил взятку в размере двух миллионов от предпринимателя за прекращение проверки, - пояснили в прокуратуре. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Калужской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура области взяла расследование на контроль.

Пресс-служба МВД по Калужской области прокомментировала ситуацию:

— В 2024 году указанный гражданин был уволен со службы. При подтверждении вины, он понесёт наказание в установленном законом порядке.