Новость дня Криминал

Многодетная москвичка перевела сожителю-альфонсу миллион на «земельку в Калуге»

Дмитрий Ивьев
23.01, 14:21
0 334
Многодетная жительница Москвы перевела своему сожителю миллион рублей на покупку земельного участка в Калужской области. Об этом женщина рассказала Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По её словам, она познакомилась с мужчиной на курсах по криптовалютам летом 2025 года. Тогда они оба стали жертвами мошенничества и планировали подавать заявление в полицию. Мужчина представился опытным юристом и предложил помочь с оформлением документов - на этой почве между ними завязались отношения.

Позже он убедил женщину инвестировать в «арбитражные сделки»: якобы они будут выкупать недвижимость и автомобили у банкротов по заниженным ценам, а прибыль делить - ей обещали 30%. Поверив, многодетная мать, воспитывающая троих детей, даже поселила его у себя в съёмной квартире.

Осенью 2025 года возлюбленный попросил у неё миллион рублей на «покупку земельки в Калуге». После перевода денег он исчез, не вернув ни копейки. 

Жертвой мужчины также стала подруга женщины, которая перевела ему ещё 100 тысяч рублей. Вместе они подали заявление в полицию.

