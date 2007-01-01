Обнинск
Главная Новости Криминал Бывший издатель калужского журнала осуждён за оправдание терроризма
Новость дня Криминал

Бывший издатель калужского журнала осуждён за оправдание терроризма

Дмитрий Ивьев
23.01, 10:36
2-й Западный окружной военный суд приговорил 49-летнего Дмитрия Солея, внесенного ранее Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, к двум годам колонии общего режима за публикацию в соцсети, в которой он оправдал теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба суда.

Солей, ранее возглавлявший культурный центр ДК КТЗ и выпускавший в Калуге глянцевый журнал Kaluga Discovery, полностью признал вину и выразил раскаяние. Суд также запретил ему на два года после освобождения заниматься администрированием сайтов и управлять интернет-ресурсами.

Дело было возбуждено после его поста в марте 2024 года. В июне 2025 года Солей был задержан в Абхазии.

