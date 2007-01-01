Калужанка лишилась 26 тысяч рублей, пытаясь продать детскую коляску

Жительница Калуги стала жертвой мошенников, когда решила продать детскую коляску через интернет. В итоге она потеряла 26 тысяч рублей, рассказали в пятницу, 23 января, в полиции.

По словам женщины, она разместила объявление на популярной площадке, и вскоре с ней связался покупатель. Они перешли в мессенджер, где мужчина попросил прислать фото товара. После этого он прислал ссылку для оплаты, сказав, что хочет перевести деньги.

Женщина перешла по ссылке и, следуя инструкциям, ввела данные своей банковской карты, а затем несколько раз ввела коды из SMS - якобы для подтверждения личности. На деле эти действия позволили мошенникам списать деньги с её счёта.

Когда она проверила баланс, оказалось, что со счёта пропали 26 тысяч рублей, а покупатель исчез.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция ищет злоумышленников.