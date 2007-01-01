Обнинск
Криминал

В Калужской области заключили под стражу директора управляющей компании

Евгения Родионова
22.01, 17:33
В четверг, 22 января, прокуратура Калужской области сообщила об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора управляющей компании.

По данным ведомства, управляющая компания обслуживала многоквартирный дом в Обнинске, в котором при пользовании горячей водой получил ожоги 75-летний мужчина.

— 20 декабря 2025 года мужчина получил ожоги при пользовании водой. 10 января 2026 года он умер. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - уточнили в ведомстве.

Прокуратура взяла расследование дела на контроль.

