Обнинск
В Калужской области труп убитого мужчины спрятали в сарае
Криминал

В Калужской области труп убитого мужчины спрятали в сарае

Дмитрий Ивьев
22.01, 12:33
В Боровске задержан подозреваемый в убийстве, сообщили 22 января в региональном управлении Следственного комитета.

11 января в деревне Гордеево пропал без вести 47-летний житель.

- В ходе совместно работы сотрудников Следственного комитета и УМВД региона была установлена причастность к преступлению 38-летнего знакомого пропавшего, - рассказали в СК. - Последний скрылся от органов следствия, но был установлен на территории Московской области и задержан. На допросе подозреваемый рассказал, что спрятал тело в сарае на территории своего домовладения, закрыв предметами обихода. Следователем в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты следы преступления, а также тело потерпевшего с признаками насильственной смерти.

Сейчас ведётся расследование. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

криминал
