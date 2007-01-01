Калужанку заподозрили в краже золотой цепочки у родственницы

Жительница Кировского района лишилась золотого украшения на сумму около 30 тысяч рублей. Она сообщила в полицию, что цепочка пропала у неё из дома.

Полицейские быстро вышли на подозреваемую - ею оказалась 48-летняя сестра потерпевшей. По версии следствия, женщины вместе пили алкоголь, и хозяйка уснула. Воспользовавшись моментом, гостья взяла золотую цепочку — она знала, где та хранилась — и ушла. Позже она сдала украшение в ломбард.

Сотрудникам полиции удалось найти и вернуть похищенное владелице. Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пока она находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается, рассказали 22 января в УМВД.