Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанку заподозрили в краже золотой цепочки у родственницы
Криминал

Калужанку заподозрили в краже золотой цепочки у родственницы

Дмитрий Ивьев
22.01, 11:20
0 310
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Жительница Кировского района лишилась золотого украшения на сумму около 30 тысяч рублей. Она сообщила в полицию, что цепочка пропала у неё из дома.

Полицейские быстро вышли на подозреваемую - ею оказалась 48-летняя сестра потерпевшей. По версии следствия, женщины вместе пили алкоголь, и хозяйка уснула. Воспользовавшись моментом, гостья взяла золотую цепочку — она знала, где та хранилась — и ушла. Позже она сдала украшение в ломбард.

Сотрудникам полиции удалось найти и вернуть похищенное владелице. Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пока она находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается, рассказали 22 января в УМВД.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkF1QVRMeGhxVTFabnJpL2RPSWYySFE9PSIsInZhbHVlIjoieFpEOUJzaUZCT0ZhTldYMCtZc3JLdmpZMElpYnE4eFhuWjNaQWVLOTFiT0EvTm5UUEV5dlNIb1RWL3NRRFhvUDVZalFNQUxEVklDV09laE40Mkc1T2dJRXRwQlNzOEtJSkNiL3d5Zk53Y1I1dlJrZlVNWjlGcm1sZS8wZmpxZXQ3aEdnN3RkQmhiMkFNL1hMTWEwNmNUbHZIKzBYdGRvbmtyZ1lFRGZra1hYWlFaWUhBTXFJY3ZVbWtvSXAzc0FwZVdNLyswUEEvK0NubGdzakgvb2YzWWxRMkFwVHViZTRLYWplRW1rYnF5YkwvejJZc0J5UU5wK0NUZXVXQm1JWFpaOXVnZjhBc3JFSm5RSUk3RWFJQXJvWlBxRU1vaEtxdTZqbVV6M1UwV0NLYXE0dDd4M0h4VnZydE1zSUdpajBjaVAvMktjVzd1MEZzei9LZ1V0QlFWRStGU2NqU2JSTlhiYkpVMVk1SG9obktRVWcvSXVTM1diWEIrUk5Md05ad0R3NkhsWVpxZzkwS0s1UExWWWxXeXNHdmJUbVB3ZkZCbk55TDVVZEdUR1U4aXBkZjB0N3h0UHdZbU9VNHpoeiIsIm1hYyI6IjQ4ZTk0M2EzODNmZmFjNDcwNTk5NzgzMzRmYWUzNTg2MjA4MTFjMzdlNTU1NmIxYmY4MDU3MDBlMGYwMTAzYjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijh4Rll3MU0ra0Q0T0dtanQ5Qit6cVE9PSIsInZhbHVlIjoiNVZlQUUzQndKZTBBT2NlbkpiQ1Z2VWdEbTYrVVlnMTNsSWdYOHZPMVFjSnNmeXN4KzZ5Y0Z2TFh2QUxkSlZqcHJpd2JtNjliU1RmMEN0QkJIMHVHM0pScDhncjQxbng0MEpaZ0FPQzRFWnpwZ3hCcklLclZGMG93ZDdQc1BjeFYzY2Q2Rkt6ckdVbXhvUEQ1V1dpcEViTmpQN1BkSVFDdHBCZGdSWTlLSTVBS1ZxcE9JQllTdjBPSnU0T3p5b29mZ3JGU3VaVnY1N0V6MmFKQllRa3JjMUw4QTh1R1kwckdEQ2R0Qlg4OXZrYVBqRnFEZSt3UGlBNWxHN2o0TDk2V0NaaklmVWRWWnF2WHJBRXpMVnN5d21QWVZlMnJ4M3BMd3NwMTZHUUEydGNzOHl5YkNnMFZ3OWdDK1dINlNaYW1IS0drTlhpMWd5MlBLT1J5UmlqaEMvTWtKd1hWN3ByeGp6MGtaQjM0NGpqUng5N2pGQytYcmZWb3U5RW1SWHA1MDRPb29vK1hxcmdTSUppS3BsSHNpcVhJSWtwRmg0dGExMTZ6eGx3YzJvSzQyVjhZam9MeW1VVzdjK1JOaFpCUktRQVBYNDQ4Nng5Q3plQUJSZzNjU1dUTFZmR1lGV0xXZ2d2Q09PQmFvWS9YRUFIbnRYTDFUSDU3SmRzOFl4dFlDRjhBUkduSThETDNka1dzNTRBMUdGYmdLd3Z3SlJIZkl0Tm9tVjNEZUZJL1VscUhJdW8rZFFrd2RHYkYyNEw4ZnZqczJiNElFZ3p4KytjZ1RnNTdXZWJrQ0dqQys3SXlFOC9OTzhIaGgwclU3a1BPNkE4VVUyTEMrRXRHRWVIMCIsIm1hYyI6IjM2ZjJkYjY1MjM0OWU5YzZjNzlhNzQ3YWI1YjE5MjBhMTBkNmEwODRjNWQyNmU1ZmJlMTA4MTk2MzM2M2M0ZDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+