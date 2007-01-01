Обнинск
В Калужской области закрыли нелегальную сыроварню

Дмитрий Ивьев
22.01, 10:35
Полицейские в Малоярославецком районе пресекли работу подпольного сыродельного производства, где трудились иностранцы без разрешения на работу. Проверка прошла в рамках рейда по выявлению незаконной миграции, сообщили 22 января в УМВД.

На предприятии нашли семь иностранных граждан, которые работали грузчиками, разнорабочими и даже сыроварами, не имея ни патентов, ни других разрешительных документов. 

Им составили административные протоколы: за нарушение правил пребывания в России и за нелегальную работу. Всех оштрафовали, а четырёх человек — депортировали из страны.

Работодателю теперь грозит крупный штраф — от 250 до 800 тысяч рублей за каждого нелегального сотрудника.

