Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области мужчине грозит срок за нападение на полицейских
Криминал

В Калужской области мужчине грозит срок за нападение на полицейских

Евгения Родионова
21.01, 12:21
0 281
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 21 января, прокуратура Малоярославецкого района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя.

По данным прокуратуры, он обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников полиции.

— В конце октября 2025 года вечером мужчина в состоянии опьянения незаконно проник в дом бывшей супруги. Женщина вызвала сотрудников полиции. Он оказал сопротивление сотрудникам полиции: применял в отношении них насилие, высказывал угрозы и оскорблял. Отказался ехать в отдел полиции и скрылся с места преступления, - пояснили в ведомстве.

Мужчину задержали и доставили в ОМВД России по Малоярославецкому району.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNDRnVqL01CSnhHb0Rwd1U5c0U1Nnc9PSIsInZhbHVlIjoiY2VyZFMrMUlEZk96VkJaYWY1SVVsTkVwaU9Ra28zMGs3azluYVNFL0dUQXVMRCtaVjVJUklXWU5HZXZ4d1ZIK0EwYlNZZ3RScE1zbFgyRWlSaWFBWDVHK21SRU8wQjhPTTdabnQ1VCtLWVZEQWMwekNUVkVsQ200SGl5dzV3Q2pDdVVBc2crT0ZjRHZpdkZhL01qL2NhWEZ3VFg0MTRDK05nN0ZQRDlVOThya1AwaG9pUkxORGlmaktnOXRhdzE4RURKSjFuVHJQMDVFaE03OXpEREhybTArRHdUNHBsMmxReWpZRmNSZmFuY1hNMGJJQVZHaWEvOHo2T2FUcnJITXNZSXlNdjYwWHl1Qks3VHRkd3BGdHZDRlRSVllkUkhIQ3NMRzZPcW5XTzdvWnI4VGdIQmljYnRqMUdxaHRzUStEL2NlTVU2ZjNjTWdOTkgzUzFjVC9DUWJOOXZHVHd2N1JNT0xubmc3RVVFNDRFZmJXbVdqYUZYYysrUDROV1JNTVN0NlFoYm5tc0ZkbVZVMFZoNDEvUjdERk5NcVhlUmRiaGMzWGZ3OTVUeCt5RWUvR3dSYll4eUpiNENxTFF6KyIsIm1hYyI6IjAyYzIzYjliZjA1ZWM4NTE5YWRhMzhjMmI4MzU3YmNmYjYwYjZlOTY2NzBiMWZmNGI2MTgxMDA5MTNkYWI5ZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZJY2QxQ2RmemdrY2ZWb1VzNWErSlE9PSIsInZhbHVlIjoiUFBtYUZEM3RMQzEzYkllaWFKeThXSDZPSmk1dzVLNUE1bm9UUHhFaGhWUjdyL0lDa1RObjVqR0VQMnovc2h6czVlaStnUnVUTjhyWUpQODVsRXlxOGNrcG1aOTFpTDNvazQ3S3g3NzFHM3RCUTZtWFZud3VreHQ3ZDNRYlFtMDJ1ZldGN21hUXBGTmhYOHd6eGFoNUphS1Q5MXIrbXVidndLTmdyR0NPbE5tVHBidDFQdVFuTUpaSURtMitvVFpra3BDZTZNbkxqRXFBd2NTYVcyNUw3NEpQK1E1SVg1ZGk0eG5LZUhVTTI1V2JHb2h2ZndtWVh3RWRyYkZZRTU5WUlUS2ZkdU5RN3NTQnRnUG00d0FkcUx3OTdRZlFEUExaWnZsbVVMMTlLSHdnN0V5eitqNncyT1huZjNCajJESHExTVZjTkxtZkVvNHdWb09GbXNvYlY4ZUdGdU9HcnRwSS9oNkdPc2svODV3SWgzN1RtZmhySDRvbUV4a0ZXQklQSjdUaEpkTnQyeHdMTEN3ZkFhNDJUM0VtYVdteHBKMHNZZTltaWFWUjZFS0JkeldOQXo1SWJac3ArTk4xbkJ0VHEyQ1hhYjB1L2swUGdhNmZXT2lJUzBkb1R2TzFiSmZISGE1VG1QMi9lYVVSVVpORDdGS1loNm0vUGpQUHFpOVBsT25UOWJhdFdmb3A1eUhYUkRFZzQvVlRkRjVXS0NNS20xa0tzdXkxcE5iZXBDNEFSaFJVbEUrUFZJYW5wZ2dhUUtzVkk0VTZEVUNDdVl4OVNpTk0wWXEvVXUrRWs4amJCZk1CR1draUZub1BNaXlzWFp3K1o3YTF2dG10YXdScCIsIm1hYyI6IjFkYzUzYjFjODQxZDJkOGY1YzZlOTUyZjA2Njk4ODk3OTdjMGVjYjVjNTI3NTY1ZDJlZDQ4NGJmYjhlZWRjMjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+