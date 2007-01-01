В Калужской области мужчине грозит срок за нападение на полицейских

В среду, 21 января, прокуратура Малоярославецкого района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя.

По данным прокуратуры, он обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников полиции.

— В конце октября 2025 года вечером мужчина в состоянии опьянения незаконно проник в дом бывшей супруги. Женщина вызвала сотрудников полиции. Он оказал сопротивление сотрудникам полиции: применял в отношении них насилие, высказывал угрозы и оскорблял. Отказался ехать в отдел полиции и скрылся с места преступления, - пояснили в ведомстве.

Мужчину задержали и доставили в ОМВД России по Малоярославецкому району.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.