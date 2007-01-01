В Обнинске пенсионерка отдала 800 тысяч мошенникам
В среду, 21 января, прокуратура Обнинска сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в крупном размере.
По данным ведомства, мошенники убедили 80-летнюю местную жительницу передать деньги курьеру.
— На сотовый телефон женщины поступил звонок. Мошенник представился сотрудником полиции и сообщил о подозрительных операциях по её банковским счетам. Затем с пенсионеркой связались лица, представившиеся сотрудниками ФСБ и представителями комитета банковского надзора и подтвердили эту информацию. Они убедили её снять все имеющиеся на счетах денежные средства и передать их для инкассации. Женщина передала 12 и 13 января курьерам деньги на сумму 800 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.
Прокуратура взяла расследование на контроль.