В Калуге мужчина украл сыр на 11 тысяч рублей

Полиция задержала 35-летнего местного жителя, подозреваемого в краже сыра из магазина. Ущерб составил более 11 тысяч рублей, рассказали 21 января в УМВД.

Как выяснилось, мужчина зашёл в торговый зал, подошёл к отделу с молочными продуктами и начал складывать упаковки сыра в свой пакет. После этого он спокойно вышел из магазина, не пройдя через кассу.

Позже калужанин признался, что часть сыра оставил себе, а другую — продал. Ранее он уже был судим.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.