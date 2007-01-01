В Калуге мужчину судят за ложное заявление об угоне

Завершилось расследование дела против 48-летнего местного жителя, который сообщил в полицию об угоне своей иномарки, хотя на самом деле сам передал её другому человеку.

Сначала мужчина заявил, что его автомобиль пропал из гаража приятеля. Однако сам приятель отрицал, что машина у него вообще стояла. Полицейские заподозрили неладное и начали проверку.

Во время повторного опроса калужанин сознался: угнанной машины не было — он добровольно отдал её третьему лицу. Позже он испугался, что на этом автомобиле могут совершить преступление, и решил подстраховаться, подав ложное заявление об угоне.

Теперь его обвиняют в заведомо ложном доносе. Дело передано в суд, где будет решено, какое наказание понесёт мужчина, сообщили 21 января в полиции.