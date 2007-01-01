Обнинск
-8...-7 °С
Криминал В Калуге мужчина получил принудительные работы за кражу миллиона
Криминал

В Калуге мужчина получил принудительные работы за кражу миллиона

Евгения Родионова
21.01, 09:00
0 462
Во вторник, 20 января, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении Калужским районным судом приговора мужчине.

По словам пресс-службы, он тайно украл деньги с чужого банковского счёта.

— В мае 2025 года мужчина, используя мобильный телефон потерпевшей и установленное на нём банковское приложение, перевёл деньги в размере одного миллиона рублей с банковского счёта женщины на свой счёт, - уточнили в объединённой пресс-службе.

Мужчина свою вину полностью признал, возместил ущерб потерпевшей.

Суд приговорил его к двум годам принудительных работ в исправительном центре.

Партнёрские новости
