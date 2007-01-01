Обнинск
Криминал

В Калуге мужчина умер в подъезде

Дмитрий Ивьев
20.01, 14:21
Фото: СК по Калужской области.
Во вторник, 20 января, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о завершении расследования уголовного дела, которое возбудили после смерти мужчины на улице Болотникова в мае прошлого года.

- В процессе распития спиртного между тремя мужчинами возник конфликт, - пояснили в СК. - Одного из участников инцидента попросили покинуть квартиру, но он отказался. В ответ на это двое фигурантов избили потерпевшего и вытолкнули в подъезд, где от полученных повреждений он скончался.

Подозреваемые арестованы. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

